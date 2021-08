Di Maio, minaccia terroristica in Afghanistan è concreta

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Ringrazio il segretario di Stato Usa Blinken per aver convocato questo incontro oggi, un'importante opportunità per discutere di una strategia condivisa. Come hanno dimostrato questi attacchi, la minaccia terroristica in Afghanistan è concreta e deve essere affrontata. È fondamentale mantenere una stretta cooperazione nell'affrontare la crisi afghana". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante vertice straordinario G7-Ue-Nato sull'Afghanistan.

"L'Afghanistan non può diventare nuovamente un terreno fertile per il terrorismo e una minaccia alla sicurezza internazionale. - ha aggiunto Di Maio - Dobbiamo rimanere vigili e accertarci che i talebani rispettino l'impegno di impedire a qualsiasi gruppo terroristico di operare nel paese. A questo proposito, dobbiamo lavorare con tutte le parti che condividono questa stessa preoccupazione, a partire dai Paesi della regione e includendo Russia e Cina. Serve l'impegno di tutta la comunità internazionale". (ANSA).