Covid: Gb verso 80% over 16 vaccinati, casi tornano a calare

(ANSA) - LONDRA, 30 AGO - Tornano a calare sotto quota 30.000 dopo una decina di giorni i contagi quotidiani da Covid alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito, secondo i dati ufficiali censiti nelle ultime 24 ore: dati alleggeriti peraltro dal consueto ritardo nella raccolta di parte delle statistiche riferite al weekend (che in genere appesantiscono invece il bilancio britannico fra il martedì e il giovedì). In totale i nuovi casi censiti oggi si fermano a 26.476, oltre 5.000 in meno degli ultimi giorni, mentre i morti scendono pure da oltre 100 a 48; e la somma dei ricoveri ospedalieri registrati resta al momento più o meno stabile sotto 7.000 pazienti. In parallelo, i vaccini somministrati nel Paese si avvicinano ora a 91 milioni complessivi, con il traguardo dell'80% dell'intera popolazione residente over 16 completamente vaccinata atteso entro la settimana e la copertura con la prima dose avviata verso il 90%.

(ANSA).