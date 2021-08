Allarme Oms, vaccinazioni rallentano in Europa

(ANSA) - COPENHAGHEN, 30 AGO - Il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, ha lanciato oggi l'allarme per un rallentamento del ritmo delle vaccinazioni anti-Covid nel continente.

"Nelle ultime sei settimane - ha sottolineato Kluge nel corso di una conferenza stampa - le vaccinazioni sono diminuite del 14%, a causa di una mancanza di accesso ai vaccini in certi Paesi e la mancanza di un'accettazione della vaccinazione in altri". Kluge ha esortato ad aumentare la capacità di produzione e a condividere le dosi disponibili mettendo da parte eventuali tentazioni nazionaliste. (ANSA).