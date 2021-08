In Romania lanciata la prima criptovaluta rom, il Gypsycoin

(ANSA) - BUCAREST, 26 AGO - Una criptovaluta tradizionale e allo stesso tempo inedita, pensata anche per favorire progetti di solidarietà a favore di una delle comunità spesso più discriminate in tutto il mondo, quella dei rom. E' il 'Gypsycoin', valuta digitale lanciata questo mese in Romania, un'idea di Daniel Cioaba, conosciuto a Bucarest come il 're dei rom' di Romania, una carica ereditaria della famiglia Cioaba.

Gypsycoin, si legge sul sito ufficiale dalla valuta, è pensato espressamente "per essere associato alle comunità rom in giro per il mondo" e ha l'obiettivo di diventare "la moneta digitale rom". A confermarlo, il logo scelto per la moneta, che riprende il disegno della ruota raggiata che rappresenta le migrazioni del popolo di origine nomade, in combinazione con il disegno di circuiti elettronici, a unire tradizione e modernità.

Simbolo che è stato scelto, hanno specificato gli ideatori, proprio per fare presa "sulla tradizione della comunità, facilitando l'associazione tra rom e un progetto" che non è comunque riservato ai soli rom, ma aperto "a chiunque simpatizzi per la causa" della comunità. Criptovaluta che, il fattore più significativo, non è solo moneta digitale di scambio. Il 2% del valore delle transazioni sarà infatti dedicato al finanziamento di progetti caritatevoli a favore delle comunità rom più povere, in particolare nel settore dell'educazione dei bambini.

Obiettivo, "combattere la discriminazione e la xenofobia", favorendo allo stesso tempo "lo sviluppo sociale e formativo dei rom", ha detto Cioaba, citato dai media locali. (ANSA).