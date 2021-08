In Francia, l'89% degli insegnanti vaccinato o sta per farlo

(ANSA) - PARIGI, 26 AGO - In Francia "l'89% degli insegnanti" si è vaccinato o sta per completare la vaccinazione: lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, presentando oggi a Parigi le direttive per il ritorno a scuola, previsto per il 2 settembre.

Malgrado i vincoli del Covid, Blanquer scommette su un rientro scolastico 'normale'. Rivolgendosi ai cronisti nei giardini del ministero dell'Istruzione, il ministro ha ricordato l'importanza di continuare ad applicare tutte le precauzioni anti-Covid, come il distanziamento e la strategia "test-allerta-protezione" per gli alunni di oltre 12 anni come anche per il personale scolastico. "Abbiamo commissionato all'istituto Ipsos un sondaggio per sapere a che punto sono gli insegnanti" in materia di vaccinazione. La risposta è stata che "78% dei professori hanno completato il loro quadro vaccinale, 11% riceverà una seconda iniezione a breve. Quindi l'89% degli insegnanti è sul punto di avere uno schema vaccinale completo".

Ricordando che la crisi sanitaria dura ormai da "18 mesi", Blanquer si è congratulato di aver tenuto le scuole "aperte al massimo". Tanto piu' che adesso, ha puntualizzato, "la situazione non è stessa di prima perché abbiamo il vantaggio del vaccino". (ANSA).