Clima: piogge record luglio Germania 9 volte più probabili

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Il cambiamento climatico ha reso fino a nove volte più probabili le piogge record che il mese scorso hanno provocato le devastanti alluvioni in parti della Germania e del Belgio uccidendo almeno 220 persone: è quanto emerge da uno studio realizzato da 39 tra scienziati e ricercatori della rete internazionale World Weather Attribution (WWA).

In alcune zone, sottolinea lo studio - secondo quanto riporta la Cnn - è caduta più acqua in un giorno di quanta ne è normalmente prevista per un intero mese. Tanto che la pioggia più estrema si è rivelata un evento che in genere si verifica una volta ogni 400 anni, anche se questo non significa che bisognerà aspettare altri 400 anni per precipitazioni così intense. Il cambiamento climatico, infatti, ha aumentato l'intensità delle precipitazioni estreme giornaliere del 3%-19%.

Con il cambiamento climatico in corso, quindi, le probabilità delle piogge record di luglio sono aumentate da un minimo di 1,2 volte fino a un massimo di nove volte, hanno calcolato gli scienziati.

"Queste alluvioni hanno dimostrato che neanche i Paesi sviluppati sono al sicuro dalle gravi conseguenze delle condizioni meteorologiche estreme che abbiamo visto", ha commentato in un comunicato Friederike Otto, direttore associato dell'Environmental Change Institute presso l'Università di Oxford: "Questa è una sfida globale urgente e dobbiamo affrontarla. La scienza è chiara e lo è da anni", ha aggiunto.

