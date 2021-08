Razzo russo Soyuz lancia in orbita satelliti società Gb

(ANSA) - MOSCA, 22 AGO - Un razzo russo Soyuz ha portato nello spazio 34 nuovi satelliti dell'operatore britannico OneWeb, che mira a fornire servizi Internet a banda larga in tutto il mondo. Il razzo, gestito dall'europea Arianespace, è decollato ieri dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, ha annunciato l'agenzia spaziale Roscosmos in un comunicato.

Si tratta del quinto lancio dei satelliti OneWeb quest'anno.

La società punta a realizzare una costellazione di circa 650 satelliti in grado di offrire la banda larga potenziata a livello mondiale e prevede di rendere operativo il suo servizio entro il prossimo anno. (ANSA).