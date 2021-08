Germania: Spiegel,imbarazzo Cdu perfino su manifesti Laschet

(ANSA) - BERLINO, 20 AGO - Perfino appendere i manifesti del candidato della Cdu Armin Laschet per strada imbarazza il suo partito, in vista delle elezioni di settembre in Germania. Lo ha rivelato lo Spiegel, in un'anticipazione del numero in uscita domani.

Stando al magazine, il malcontento fra i conservatori tedeschi, alla luce del crollo dei consensi, cresce e si riflette anche in una chat dei dipendenti della centrale del partito. Qui qualcuno è arrivato a lamentarsi di "non saper dove mettere i manifesti di Laschet, per fare meno danni al partito".

Alla fine, spiega, "li si appende nei quartieri in cui si immagina che ci siano comunque meno elettori".

Stando agli ultimi sondaggi, il candidato alla cancelleria della Cdu ha consensi molto deboli, e ieri il bavarese Markus Soeder ha lanciato l'allarme, parlando di un trend drammatico per l'Unione (Cdu-Csu) che nel post Merkel rischia di uscire dal governo. (ANSA).