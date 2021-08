A Madrid hub per accogliere i collaboratori afgani dell'Ue

(ANSA) - MADRID, 20 AGO - La base militare di Torrejón de Ardoz, nei pressi di Madrid, è pronta per essere utilizzata come punto di prima accoglienza di collaboratori dell'Ue evacuati dall'Afghanistan, che poi dovranno essere trasferiti negli stati membri. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares in un'intervista concessa alla Cadena Ser. "Sarà il centro logistico dell'Europa", ha detto Albares, che poi ha confermato che domani la base sarà visitata dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e dal presidente del Consiglio Charles Michel. Ad accompagnarli ci sarà il premier spagnolo Pedro Sanchez. (ANSA).