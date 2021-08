Afghanistan: Putin-Raisi, cooperazione per arrivare a pace

(ANSA) - MOSCA, 18 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi hanno discusso la crisi dell'Afghanistan in una telefonata. Lo ha detto il Cremlino dopo la conversazione. "I presidenti hanno focalizzato l'attenzione sugli attuali sviluppi in Afghanistan e hanno espresso la loro disponibilità a contribuire a stabilire la pace e la stabilità in quel paese", nota la dichiarazione, ripresa dalle agenzie russe. (ANSA).