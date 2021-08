Recovery: Ue stacca primo assegno da 9mld a Spagna

(ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - La Commissione europea ha erogato oggi alla Spagna 9 miliardi di euro in prefinanziamento, pari al 13% della dotazione finanziaria del paese nell'ambito del Recovery and Resilience Facility. Il pagamento della prima rata contribuirà a dare il via all'attuazione degli investimenti fondamentali e delle misure di riforma delineate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza della Spagna. "L'ambizioso piano fornirà una spinta cruciale per rendere la transizione verde una realtà, digitalizzare ulteriormente l'economia e rendere la Spagna più resiliente che mai", scrive la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su Twitter. (ANSA).