Russia, 8 morti in schianto aereo antincendio in Turchia

(ANSA) - MOSCA, 14 AGO - La Russia ha riferito che otto persone che si trovavano a bordo di un aereo russo precipitato in Turchia durante una missione antincendio sono decedute. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che cinque militari russi e tre cittadini turchi sono rimasti uccisi nell'incidente, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa.

L'aereo, un Beriev-200, era stato inviato dalla Russia alla Direzione generale delle foreste turca, che lo stava utilizzando per combattere gli intensi incendi che hanno devastato la Turchia meridionale nelle ultime settimane. I media turchi avevano in precedenza riferito che l'equipaggio era composto da sette persone, tra cui cinque russi.

Resta al momento sconosciuto il motivo dello schianto dell'aereo, che aveva appena lasciato cadere il suo carico d'acqua per spegnere un incendio scoppiato nella regione di Kahramanmaras, secondo quanto riportato dalla televisione di stato turca Trt. (ANSA).