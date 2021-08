Inondazioni in Turchia, bilancio salito a 44 morti

(ANSA) - ISTANBUL, 14 AGO - Continua il lavoro dei soccorritori che lottano contro il tempo per trovare i sopravvissuti alle inondazioni nel nord della Turchia, mentre il bilancio delle vittime è salito a 44, secondo un bilancio provvisorio.

L'agenzia governativa per i disastri Afad ha affermato che squadre specializzate stanno setacciando le macerie di dozzine di case crollate a causa delle inondazioni che hanno colpito le regioni del Mar Nero mercoledì dopo le forti piogge.

Nel villaggio di Babacay, nella provincia settentrionale di Sinop, 40 case e due ponti sono stati completamente distrutti dalle inondazioni, secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu.

L'ultimo bilancio ufficiale delle vittime pubblicato oggi dall'Afad parla di 44 morti con altre nove persone in ospedale.

