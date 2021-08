Covid: Francia, quinto weekend di protesta anti-Green pass

(ANSA) - PARIGI, 14 AGO - Da Parigi a Marsiglia e da Lille a Bordeaux, decine di migliaia di francesi hanno manifestato per il quinto sabato consecutivo contro il Green pass e "per la libertà di scelta", dopo la sua estensione alla maggior parte dei luoghi pubblici. Nella capitale, i due principali cortei hanno intonato slogan come "Libera la Francia", "Stop coronafolie" o "Riprendi il tuo pass Macron e vattene".

Le proteste anti-pass sono state in crescendo. La scorsa settimana erano scese in piazza poco più di 237.000 persone, secondo il ministero degli Interni, più del doppio rispetto agli inizi del movimento a metà luglio. Oggi ne erano attese circa 250mila. (ANSA).