Migranti: Melilla, bloccati vari tentativi di ingresso

(ANSA) - MADRID, 13 AGO - Decine di persone hanno tentato invano tra ieri pomeriggio e stanotte di entrare in Spagna attraverso il confine tra il Marocco e l'enclave di Melilla, sulla costa del Nordafrica. Lo ha comunicato il governo spagnolo ad alcuni media iberici, tra i quali l'agenzia di stampa Efe.

Il dispiegamento delle forze dell'ordine marocchine e spagnole in diversi punti della frontiera ha impedito che avvenissero ingressi irregolari, hanno aggiunto le autorità.

Al primo tentativo di entrata in massa in Spagna, registrato ieri attorno alle 18, hanno partecipato circa 100 persone. La pressione sulla frontiera è poi proseguita nelle ore successive, con gruppi meno numerosi.

Episodi di questo tipo sono stati frequenti nelle ultime settimane. Lo scorso 22 luglio più di 230 persone sono riuscite a entrare in Spagna scavalcando la barriera posizionata sul confine con il Marocco. (ANSA).