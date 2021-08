Migranti: fonti Ue, riunione sui flussi verso Italia il 31/8

(ANSA) - BRUXELLES, 13 AGO - La Commissione Ue convoca una riunione dedicata alla situazione del flusso di migranti nel Mediterraneo centrale, ed in particolare verso l'Italia - il Paese più interessato - per il 31 agosto. Si apprende da fonti europee. All'incontro parteciperanno autorità degli Stati membri e le agenzie europee e si discuterà delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, e dei ricollocamenti. L' iniziativa - organizzata nel quadro del network sulla preparazione nella gestioni dei flussi - arriva dopo i contatti tra il capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson.

"Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo contiene cornici strutturali e prevedibili per affrontare la ricerca e il salvataggio" dei migranti in mare, "con una solidarietà effettiva e chiare responsabilità. In attesa dell'urgente conclusione dei negoziati in corso, la Commissione europea continua a richiedere e coordinare il sostegno volontario di tutti gli Stati membri all'Italia. Sono in stretto contatto con il ministro Lamorgese", ha spiegato Johansson all'ANSA. (ANSA).