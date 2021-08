Migranti: Canarie, nella notte tratte in salvo 110 persone

(ANSA) - MADRID, 12 AGO - Ancora sbarchi di migranti alle Canarie: nella notte il servizio di soccorso marittimo spagnolo ha tratto in salvo 110 persone, ritrovate a bordo di due imbarcazioni avvistate al largo dell'isola di Fuerteventura. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe. Tra di loro ci sono anche donne e bambini.

Ieri invece sono state notificate la morte di una migrante e la scomparsa in mare di altri quattro: tutti erano a bordo di una barca avvistata a oltre 600 chilometri a sud delle Canarie.

Insieme a loro c'erano altre 33 persone, di cui tre sono state ricoverate in ospedale. (ANSA).