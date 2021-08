A Berlino 16 auto in fiamme nella notte, nel mirino Vonovia

(ANSA) - BERLINO, 11 AGO - Numerose auto sono state date alle fiamme nella notte a Berlino, in un'azione presumibilmente coordinata e tesa a colpire in particolare un'impresa immobiliare. Stando alla polizia della capitale, cinque veicoli della società sono stati incendiati in altrettanti quartieri della città: a Wedding, Tempelhof, Steglitz, Friedrichsfelde e Alt-Hohenschönhausen. Secondo alcuni media, si tratterebbe del colosso quotato nel Dax, Vonovia.

Complessivamente, ha spiegato la polizia, sono almeno 16 i veicoli distrutti: gli agguati incendiari sono avvenuti tutti fra l'1.45 e le 2 del mattino. Anche in passato le strade di Berlino hanno visto gesti simili, generalmente riconducibili a militanti di estrema sinistra che attaccavano la cosiddetta "gentrificazione" di alcuni quartieri della città. E anche in questi mesi Berlino è teatro di un forte scontro sul rincaro degli affitti, dopo lo stop arrivato dalla Corte costituzionale al tetto stabilito per legge. (ANSA).