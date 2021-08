Germania: ministra ambiente attacca Altmaier, 'incompetente'

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - La ministra tedesca dell'ambiente Svenja Schulze ha attaccato con forza il collega di governo del dicastero dell'Economia Peter Altmaier sul tema delle energie rinnovabili sulla testata Rheinische Post. Il ministro cristiano-democratico Altmaier ha ammesso di recente che sarebbe stato necessario concentrarsi per sviluppare una quota maggiore di elettricità verde, ma che ormai era tardi visto l'arrivo delle elezioni.

"Questo comportamento è incomprensibile e altamente incompetente" ha detto la ministra socialdemocratica Schulze, soprattutto in riferimento ai Laender economicamente più forti come Nordreno Vestfalia e Baviera, molto indietro sulle rinnovabili. Il ministro dell'Economia avrebbe dovuto fare di più per spingere questi due Laender ad attuare i piani di potenziamento delle energie rinnovabili mentre ha permesso che li ritardassero. (ANSA).