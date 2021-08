Clima: presidente colloqui Cop26, vicini alla catastrofe

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il mondo dovrà presto affrontare una "catastrofe" climatica se non si agirà con urgenza. E' l'avvertimento lanciato da Alok Sharma, il sottosegretario britannico che presiederà il prossimo novembre a Glasgow i colloqui dell'Onu Cop26 "Vediamo ogni giorno cosa succede nel mondo. L'anno scorso è stato registrate le temperature più calde di sempre, negli ultimi dieci anni idem", ha detto Sharma in un'intervista esclusiva al Guardian.

Domani l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), la principale autorità mondiale in materia di scienze climatiche, pubblicherà un rapporto che mostra quanto l'umanità sia vicina all'orlo di un disastro potenzialmente irreversibile causato da condizioni meteorologiche estreme. La stessa istituzione in un rapporto del 2018 aveva avvertito che il mondo aveva solo fino al 2030 per ridurre drasticamente la sua dipendenza dai combustibili fossili e impedire al pianeta di raggiungere la soglia cruciale di 1,5 gradi sopra i livelli pre-industriali.

Il rapporto, ha sottolineato il sottosegretario "sarà l'avvertimento più forte che il comportamento delle persone sta accelerando in modo allarmante il riscaldamento globale ed è per questo che i colloqui Cop26 devono essere il momento in cui facciamo la cosa giusta. Non possiamo permetterci di aspettare due, cinque, dieci anni".

"Non siamo ancora fuori tempo ma ci stiamo pericolosamente avvicinando a quando potremmo esserlo", ha detto ancora. (ANSA).