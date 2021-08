Ungheria: Budapest minaccia ricorso contro blocco 220 mln

(ANSA) - BUDAPEST, 05 AGO - "L'Ungheria non accetta il dettato della Norvegia, e farà ricorso pur di riavere accesso ai 220 milioni di euro in sovvenzioni che spettano al Paese". Lo afferma in un comunicato il governo ungherese dopo aver ricevuto una notifica da Oslo sulla chiusura definitiva degli stanziamenti dovuti nel periodo 2014-2021.

La scorsa settimana Oslo ha annunciato la sospensione dei finanziamenti spettanti all'Ungheria a valere su programmi destinati dalla Norvegia, con Islanda e Lichtenstein, a 15 Paesi per aiutare a ridurre le disparità sociali ed economiche in Europa. La decisione era stata formalizzata dopo che l'Ungheria non era stata in grado di raggiungere un accordo sulle modalità di erogazione dei fondi, destinati, in particolare, a dare sostegno alla democratizzazione della società civile, a promuovere l'innovazione nei settori delle imprese, dell'energia, del clima, e promuovere i diritti delle minoranze.

Sullo sfondo, la disputa sullo stato di diritto in Ungheria: Oslo chiedeva che a gestire i fondi fosse un organismo indipendente, condizione che il governo Orban ha respinto.

Ora Budapest minaccia di fare ricorso, ma non è chiaro a quale foro giuridico possa rivolgersi, mentre l'opposizione democratica accusa il governo di aver perso una preziosa occasione di sviluppo "a causa dell'avidità e dell'incapacità di trovare compromessi" con il mondo civile del suo governo.

