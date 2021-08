Turismo: Spagna, a giugno 2,2 mln di arrivi dall'estero

Sono 2,2 milioni i turisti internazionali che hanno visitato la Spagna a giugno, il primo mese in cui è entrato in vigore l'allentamento di alcune restrizioni per i viaggiatori provenienti dall'estero: lo si apprende dagli ultimi dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Si tratta di un aumento di quasi il 1000% rispetto a giugno 2020, quando il Paese stava appena uscendo dal primo lock-down per la pandemia: 12 mesi fa i turisti internazionali furono appena 204.000. Nel 2019, anno storico per il numero totale di turisti dall'estero (83,5 milioni) a giugno arrivarono invece più di 8,8 milioni di turisti.

Gli incassi derivati dalla spesa turistica di giugno sono stati di 2,4 miliardi di euro. A maggio di quest'anno, i turisti internazionali sono stati meno di 1,4 milioni e gli incassi di 1,2 miliardi. (ANSA).