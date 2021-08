Spagna: riunione estiva tra il re e il premier

Il re di Spagna Felipe VI e il premier Pedro Sánchez non hanno parlato nell'incontro odierno a Palma di Maiorca della situazione dell'ex monarca Juan Carlos, che esattamente un anno fa lasciò il Paese iberico mentre affioravano sempre più notizie su sue presunte irregolarità fiscali. Lo ha affermato lo stesso Sánchez in una conferenza stampa al termine dell'incontro, una tradizione che si ripete annualmente nei giorni di riposo che la famiglia reale è solita trascorrere alle Baleari. Sánchez ha aggiunto che si "rallegra" del fatto che "l'attuale capo dello Stato Felipe" si sia "preso l'impegno di aggiornare e favorire la trasparenza della Casa Reale". Il premier non ha però risposto direttamente alla domanda su quale sia la sua posizione in merito a un possibile ritorno di Juan Carlos in futuro.