Covid: Russia, 23.564 casi e 794 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 30 LUG - In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati accertati 23.564 nuovi casi di Covid-19 e 794 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo nazionale anti coronavirus.

In totale dall'inizio della pandemia si sono registrati in Russia 6.242.066 casi di coronavirus, inclusi 157.771 decessi.

L'istituto nazionale di statistica Rosstat invece ha registrato in totale circa 290mila morti legate al Covid nel Paese dall'aprile del 2020 al maggio di quest'anno. In Russia vivono circa 146 milioni di persone. (ANSA).