Covid: Spagna, aumentano ricoveri e morti in Catalogna

(ANSA) - MADRID, 26 LUG - Continua a preoccupare in Spagna il livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione della Catalogna a causa del boom di contagi di covid delle ultime settimane: secondo l'ultimo aggiornamento dei dati, ripreso dai media iberici, ora sono più di 500 i posti letto occupati da malati di covid nei reparti di terapia intensiva, un indice di occupazione considerato critico. E aumentano anche i decessi: tra il 16 e il 22 luglio sono state notificate 91 morti, mentre tra il 2 e l'8 luglio ne erano state comunicate 17.

La curva dei contagi appare invece in fase di decrescita: l'Rt, che a inizio mese era arrivato all'1,98, è ora invece di 0,91.

Anche in diverse altre regioni del Paese la situazione è di allerta per l'alto numero di contagi registrati: tra i territori che hanno già aggiornato i dati oggi, si segnalano l'aumento dei ricoveri in Galizia e Cantabria e un'incidenza ancora in crescita in Andalusia (è superiore ai 500 casi notificati negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti). (ANSA).