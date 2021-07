Gaffe di ministro Gb Javid,'non piegatevi di fronte a Covid'

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Gaffe del ministro della Salute britannico Sajid Javid che è stato costretto a scusarsi dopo aver invitato su Twitter i cittadini a non abbassare la testa di fronte al Covid.

Il ministro, riporta la Bbc, ha scritto un post per annunciare la sua piena guarigione dal coronavirus una settimana dopo essere risultato positivo. "Vaccinatevi se non lo avete ancora fatto e impariamo a vivere con il virus, invece che piegarci ad esso", scriveva Javid nel tweet poi cancellato usando un verbo poco comune, "cower", letteralmente "chinarsi, arretrare, abbassare la testa perche' spaventati". E proprio su questo termine si è scatenata la polemica con i laburisti che hanno accusato il ministro di denigrare chi segue le regole.

"È stata una scelta sbagliata di parole e mi scuso sinceramente", ha fatto mea culpa Javid spiegando che il senso del suo messaggio era esprimere gratitudine verso i vaccini che ci aiutano a combattere".

"Come molti, ho perso i miei cari a causa di questo terribile virus e non sminuirei mai il suo effetto", ha scritto il successore di Matt Hancock in un nuovo tweet oggi. (ANSA).