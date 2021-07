Ungheria: Gay pride sfida domani politiche Orban su Lgtb

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La comunità Lgbt ungherese prevede una grande partecipazione alla marcia del Pride in programma domani a Budapest, che sarà "una celebrazione, ma anche una protesta", hanno affermato gli organizzatori dell'evento, che chiuderà il mese dell'orgoglio Lgbt.

La manifestazione sfiderà apertamente l'escalation della campagna anti-gay del governo di Viktor Orban. Johanna Majercsik, tra gli organizzatori del mese del Pride a Budapest ha affermato - citata dal Guardian - di aspettarsi di vedere molti più partecipanti rispetto ai circa 20.000 manifestanti che hanno partecipato all'ultima marcia del Pride in città, due anni fa.

"C'è un enorme indignazione nella società per ciò che sta accadendo", ha dichiarato. All'inizio di questo mese, nel Paese è entrata in vigore una legge che vieta la rappresentazione di temi Lgbt ai bambini, con enormi implicazioni per l'istruzione, l'arte e l'intrattenimento nel paese.

Gli attivisti affermano che in vista delle elezioni parlamentari della prossima primavera, che probabilmente saranno combattute, il governo di Orbán sta cercando di sostenere la sua base conservatrice con una campagna anti-Lgbt.

Mercoledì, Orbán ha anche annunciato un referendum con cinque quesiti per chiedere agli ungheresi se vogliono che i loro figli siano "protetti" dai contenuti Lgbt. Il governo ha deciso di mettere la legge al voto pubblico dopo che è stata attaccata dai politici di tutta Europa. (ANSA).