Ema, ok a over 12 anni per vaccino covid Moderna

(ANSA) - BRUXELLES, 23 LUG - Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il vaccino Covid-19 Spikevax (precedentemente Covid-19 Vaccine Moderna) per includerne l'uso nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. Il vaccino è già autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 18 anni. Lo annuncia l'agenzia europea del farmaco in una nota, precisando che l'uso del vaccino Spikevax nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 18 anni. Viene somministrato come due iniezioni a distanza di quattro settimane. (ANSA).