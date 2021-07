Ecdc: Lazio, Veneto e Isole in giallo in nuova mappa Covid

(ANSA) - BRUXELLES, 22 LUG - Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna in giallo, come buona parte della Francia e del Belgio.

L'Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull'incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa. Quelli più alti, in rosso scuro sulla mappa, sono in diverse regioni dell'Olanda e della Spagna, a Cipro e in alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in rosso, come la Corsica, il Lussemburgo e l'Irlanda. (ANSA).