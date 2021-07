Covid: Spagna, in Galizia vaccino o test negativo per i bar

(ANSA) - MADRID, 21 LUG - Continuano le strette da parte di regioni spagnole per affrontare la nuova ondata di contagi di covid nel Paese iberico: l'ultima ad annunciare una novità è stata la Galizia (nord-ovest del Paese), dove il governatore, Alberto Núñez Feijóo, ha reso noto ai media che nei municipi considerati di rischio alto o massimo da sabato sarà possibile accedere agli spazi al chiuso di bar e ristoranti solo presentando un certificato di vaccinazione o di superamento della malattia valido o il risultato negativo di un tampone (anche rapido). Inoltre, tra le tre e le sei del mattino verranno proibite le riunioni all'aperto tra persone non conviventi, le quali in generale potranno essere solo di massimo sei persone in spazi chiusi e 10 all'aperto.

La restrizione delle riunioni tra persone non conviventi - spiega l'agenzia di stampa Efe - dovrà tuttavia essere autorizzata dal tribunale di giustizia regionale, visto che in Spagna non è più in vigore la dichiarazione d'emergenza nazionale approvata dal Parlamento che permetteva alle autorità regionale di adottare più agevolmente misure restrittive delle libertà personali. (ANSA).