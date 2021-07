Brexit: Irlanda del Nord, Gb chiede una moratoria all'Ue

(ANSA) - LONDRA, 21 LUG - Londra vuole dall'Unione europea una moratoria sull'applicazione delle disposizioni doganali post Brexit per l'Irlanda del Nord in modo da negoziare "cambiamenti importanti" nelle misure che sono all'origine di gravi tensioni nella provincia britannica. "Pensiamo che ci dobbiamo mettere d'accordo rapidamente su una moratoria", ha dichiarato il segretario di Stato con delega per gli Affari Europei David Frost allla Camera dei Lord. (ANSA).