Maltempo: in Belgio 31 morti accertati, dispersi scendono a 70

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - Scende a 31 il numero dei dispersi in Belgio a seguito delle alluvioni della scorsa settimana, mentre le vittime accertate finora sono 31. Lo ha riferito in conferenza stampa il primo ministro belga, Alexander De Croo, spiegando che nelle ultime ore le autorità nazionali sono riuscite a riprendere contatto con una cinquantina di persone di cui non si avevano notizie. (ANSA).