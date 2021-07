Gb: vaccino antinfluenzale a oltre 35 milioni di persone

Il governo britannico ha deciso di offrire il vaccino antiinfluenzale a oltre 35 milioni di persone a partire da settembre. Si tratta, riporta Skynews, della più grande campagna contro l'influenza mai lanciata nel Paese e sarà strutturata come quella contro il Covid-19.

Per la prima volta potranno richiedere il vaccino anche i ragazzi tra i 15 e 16 anni. Ai bambini di due e tre anni e agli studenti che hanno meno di 15 anni sarà messo a disposizione la vaccinazione con lo spray nasale. L'obiettivo del governo per il 2021 è raddoppiare le somministrazioni dello scorso inverno.

Annunciando il piano per l'inverno, il ministro della Sanità Sajid Javid ha incoraggiato tutti coloro che hanno diritto a un vaccino antinfluenzale a farsi avanti. "L'influenza può essere una malattia grave e vogliamo immunizzare un numero record di persone", ha detto. (ANSA).