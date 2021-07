Quarantena in Gb tornando dalla Francia, anche se vaccinati

I residenti in Gran Bretagna che arriveranno in Inghilterra dalla Francia dopo l'allentamento delle restrizioni sul coronavirus del 19 luglio, dovranno comunque restare in quarantena per 10 giorni, a casa o in altri alloggi, anche se completamente vaccinati contro il Covid-19.

Lo ha annunciato il governo britannico.

Da lunedì, i residenti del Regno Unito che arrivano da Paesi della lista ambra e completamente vaccinati non dovranno più essere messi in quarantena, ma il governo ha affermato che ciò non si applicherà alla Francia, a seguito della persistente presenza di casi della variante Beta, identificata per la prima volta in Sud Africa.