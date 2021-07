Clima: Ue, stop alle vendite di auto a benzina-diesel dal 2035

(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - Stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. E' una delle proposte contenute nel pacchetto clima presentato oggi della Commissione europea.

L'obiettivo sarà raggiunto gradualmente e sarà accompagnato dalla creazione di un nuovo mercato della CO2 per il trasporto su gomma e per gli edifici. Gli introiti finiranno in un fondo sociale per il clima dal valore stimato di 70 miliardi in 7 anni, con cui l'Ue potrebbe cofinanziare al 50% regimi di incentivazione nazionale per l'acquisto di auto a zero emissioni e la riqualificazione energetica degli edifici. (ANSA).