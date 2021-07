Zaki: Borrell ha sollevato tema diritti umani con Shoukry

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - "La questione di Patrik Zaki e dei diritti umani in generale viene sollevata regolarmente ai tavoli appropriati", con i partner egiziani. "L''Alto rappresentante Borrell nell'incontro di oggi col ministro Shoukry ha discusso dei diritti umani" richiamando la posizione dell'Ue ed esprimendo "preoccupazione sull'applicazione della pena di morte in Egitto".

Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, alla domanda se Borrell abbia sollevato il caso Zaki nell'incontro odierno col ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. (ANSA).