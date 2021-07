Covid: Belgio, +83% casi in una settimana, in calo i decessi

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - In Belgio i casi di coronavirus tornano ad aumentare. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto Superiore di Sanità pubblico Sciensano, nella settimana tra il 3 e il 9 luglio si sono registrati in media 934 casi al giorno, in aumento dell'83% rispetto alla settimana precedente.

Sono stati eseguiti quasi 59.800 test al giorno, per un tasso di positività dell'1,7%. Nello stesso periodo ci sono stati in media 1,9 morti causati dal Covid (-41%), portando il bilancio delle vittime nel Paese a 25.205 dall'inizio della pandemia.

Tra il 6 e il 12 luglio, invece, si sono registrati in media 17,4 ricoveri ospedalieri al giorno, in aumento del 16% da rispetto al periodo di riferimento precedente. In totale, 234 persone sono ancora ricoverate a causa del Covid, di cui 89 in terapia intensiva. Il tasso di riproduzione del virus è pari a 1,02, mentre l'incidenza è di 88 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. (ANSA).