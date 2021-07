Covid, salgono ad almeno 150 i ragazzi in quarantena a Malta

(ANSA) - LA VALLETTA, 11 LUG - E' salito ad "almeno 150" il numero dei giovani italiani in quarantena obbligatoria a Malta.

Lo si apprende da fonti diplomatiche, che specificano come siano "oltre 60 i positivi" fra i ragazzi italiani posti in isolamento dalle autorità sanitarie per essere risultati positivi al test o per essere stati in contatto con i loro compagni di viaggio o di scuola.

I ragazzi, per lo più studenti delle scuole d'inglese, stanno godendo dell'assistenza dei servizi consolari dell'Ambasciata d'Italia a Malta. La maggior parte è stata radunata in un albergo a 4 stelle di St. Julians (il Marina Hotel Corinthia Beach Resort trasformato in Covid hotel). Altri sono rimasti in isolamento in 5 altre strutture dell'arcipelago, prenotate col pacchetto di vacanza-studio. Molti casi analoghi a quello degli italiani sono stati segnalati per studenti spagnoli o francesi.

(ANSA).