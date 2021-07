Ong premia Harry e Meghan, si sono limitati a soli 2 figli

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una ong ambientalista britannica, Population Matters, ha annunciato di aver premiato il principe Harry e la consorte Meghan per la decisione, pubblicamente annunciata nel 2019, di limitarsi ad avere due figli soltanto.

Una decisione "illuminata" secondo la charity, che ha deciso di tributare ai duchi del Sussex, genitori di Archie e Lilibet Diana, avuta dalla coppia lo scorso 4 giugno, il suo "Special Award" accompagnato da 500 sterline.

"Scegliendo e dichiarando pubblicamente l'intenzione di limitare la loro famiglia a due - ha dichiarato un portavoce della ong, citato dai media britannici - , il duca e la duchessa del Sussex stanno dando una mano ad assicurare un futuro migliore per i loro figli e stanno anche dando l'esempio ad altre famiglie. Avere una famiglia più piccola riduce l'impatto sulla Terra e dà una possibilità a tutti i nostri figli, ai loro figli e alle future generazioni di prosperare su un pianeta sano".

Population Matters, che si occupa di sviluppo sostenibile, ha aggiunto un "elogio" alla decisione della coppia - pubblicamente annunciata sulla rivista Vogue UK nel 2019 in un'intervista con la nota studiosa degli scimpanzé e ambientalista britannica Jane Goodall - e all'affermazione che una famiglia più piccola può essere altrettanto felice di una più grande. (ANSA).