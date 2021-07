Covid: contagi stabili oltre 32.500 in Gb, 35 i morti

(ANSA) - LONDRA, 08 LUG - Picco stabile oltre quota 32.500 per i contagi Covid alimentati nel Regno Unito dalla variante Delta (ex indiana): nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 32.551, più o meno come ieri sebbene su un numero di tamponi incrementato oltre 1,2 milioni.

Resta invece in proporzione inferiore - grazie all'effetto attribuito alle vaccinazioni - il totale dei ricoveri negli ospedali (salito poco oltre quota 2.600, con circa 200 pazienti in più), mentre i morti giornalieri rimangono fermi a 35. I vaccini somministrati, 79,8 milioni, coprono ora il 65% degli over 18 con la doppia dose e l'86,6% con la prima. (ANSA).