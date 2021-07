Covid, per governo Gb i casi Delta potranno salire a 100.000

(ANSA) - LONDRA, 06 LUG - Il governo britannico è pronto a sfidare la prospettiva di arrivare a 100.000 contagi al giorno di Covid alimentati dalla nuova variante Delta dopo il 'liberi tutti' generalizzato preannunciato a partire dal 19 luglio, convinto che la riapertura non sia comunque più differibile e che la diffusione di massa dei vaccini nel Regno possa rappresentare "un muro di protezione" per limitare il numero di ricoveri e di morti. Lo ha detto il ministro della Sanità, Sajid Javid, ribadendo la stima di Boris Johnson secondo cui i casi potranno salire a 50.000 già entro il 19 e aggiungendo che potranno toccare poi per fine estate quota 100.000.

"Entro il giorno 19 potremmo già aspettarci un raddoppio dei numeri attuali, quindi circa 50.000 nuovi casi" al giorno, ha detto il ministro Javid in un'intervista mattutina a Bbc Radio 4, ribadendo la stessa identica stima avanzata ieri dal premier Johnson. "Poi - ha aggiunto - una volta che allenteremo le restrizioni, e con il progredire dell'estate, ci attendiamo che crescano ancora in modo significativo: fino a poter arrivare a un dato di 100.000" contagi. (ANSA).