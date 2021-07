'Johnson chiese aiuto ad un esperto per il libro su Shakespeare'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Boris Johnson e William Shakespeare: una relazione complicata che continua a generare indiscrezioni.

Questa volta è il Guardian a parlarne, riferendo di un accademico, tra i maggiori studiosi del Bardo, che sostiene di essere stato contattato dall'entourage del primo ministro britannico con la richiesta di aiutare il politico conservatore ad ultimare una biografia di Shakespeare per la quale Johnson avrebbe abbondantemente sforato la scadenza fissata con la casa editrice. Questo dopo che Downing Street di recente si era trovata costretta a negare le voci secondo cui il primo ministro avrebbe saltato un'importante riunione di emergenza (Cobra) sulla pandemia per lavorare al testo.

Il contratto con la casa editrice, la Hodder & Stoughton, risale al 2015, quando Johnson era sindaco di Londra, per un compenso di 500mila sterline. Da allora la pubblicazione del volume è stata più volte rinviata, e nel 2019 lo stesso Johnson disse che essere primo ministro voleva dire "che non sarò in grado di completare rapidamente un libro su Shakespeare che sto preparando. E ciò francamente mi addolora". Il presunto contatto con lo studioso risale al 2015, stando a quanto riferito dallo stesso - che ha chiesto di rimanere anonimo - allo Stratford-upon-Avon Herald. Ha detto di essere stato contattato a nome di Johnson con la richiesta di partecipare ad un incontro in cui avrebbe "fornito a Johnson e a un registratore risposte a domande su Shakespeare". Un metodo che, stando sempre alle indiscrezioni, Johnson avrebbe utilizzato anche per ultimare il suo bestseller del 2014 'The Churchill Factor'. (ANSA).