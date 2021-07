Covid: il premier del Lussemburgo ricoverato 'per precauzione'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, è stato ricoverato stamattina in ospedale. Lo riferisce il Guardian.

Il governo del Lussemburgo parla di ricovero "precauzionale", con il premier sottoposto in queste ore a test e analisi. Bettel resterà in osservazione per 24 ore, salvo diversa indicazione dei medici. Era risultato positivo il 27 giugno, subito dopo aver partecipato al Consiglio europeo a Bruxelles. (ANSA).