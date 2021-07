Lukashenko, trovate cellule terroristi legate a Occidente

(ANSA) - MOSCA, 02 LUG - Cellule terroristiche dormienti, eterodirette da Germania, Ucraina, Stati Uniti, Polonia e Lituania, sono state scoperte in Bielorussia. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

"Oggi, le cellule terroristiche dormienti, le cosiddette unità di autodifesa, sono state esposte. L'obiettivo di queste cellule è quello di organizzare un colpo di stato violento il giorno X. Non sanno ancora quando questo giorno X arriverà: il nostro popolo deve ancora essere preparato per questo", ha detto l'agenzia BelTA durante un ricevimento nel giorno dell'indipendenza. Lo riporta la Tass.

l presidente russo Alexander Lukashenko ha dichiarato che le cosiddette "unità di autodifesa" - secondo lui eterodirette dall'Occidente - hanno cercato di far saltare il centro di comunicazione della marina russa a Vileika. (ANSA).