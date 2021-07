Gb, +46% contagi dovuti alla Delta dalla scorsa settimana

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso da Public Health England. Nello specifico il numero di casi da variante Delta nel Paese risulta aumentato di 50.824 dalla scorsa settimana, per un totale di 161.981. Ma sebbene i contagi siano in aumento non si registra allo stesso tempo un crescita proporzionale di ricoveri, un dato che suggerisce la rilevanza della campagna di vaccinazione. (ANSA).