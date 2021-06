Russia permette ingresso a cittadini di 10 Paesi,pure Italia

(ANSA) - MOSCA, 30 GIU - Il governo russo ha deciso di permettere ai cittadini di altri dieci Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti e Cina, di entrare in Russia arrivando in aeroporti russi dai territori dei loro Stati: lo riporta l'agenzia Interfax. La Russia nel marzo del 2020 ha limitato temporaneamente l'ingresso nel Paese ai cittadini stranieri come misura per limitare la diffusione del Covid-19. Successivamente, il governo ha adottato una lista di Paesi i cui cittadini e i cui abitanti con permesso di residenza permanente possono entrare in Russia. Con una risoluzione del 27 gennaio 2021 - fa sapere Interfax - il governo russo ha aggiunto a questa lista Belgio, Bulgaria, Giordania, Irlanda, Italia, Cina, Cipro, Liechtenstein, Macedonia del Nord e Stati Uniti. (ANSA).