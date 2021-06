Covid: in Russia 21mila casi e nuovo record morti, sono 669

La Russia ha rilevato 21.042 casi di Covid-19 nell'ultimo giorno, portando la casistica totale a 5.514.599. Lo ha detto il centro di crisi anti-coronavirus. I morti nello stesso lasso di tempo sono stati invece 669, ovvero un nuovo record dall'inizio della pandemia. Lo riporta la Tass.

Vladimir Putin ha annunciato nel corso della sua linea diretta con il Paese di aver fatto il vaccino Sputnik V. Putin al tempo della vaccinazione non aveva rivelato quale vaccino aveva scelto per non suggerire l'idea che uno fosse migliore di un altro. "La vaccinazione è l'unica via per uscire dalla pandemia", ha ribadito. "Spero che i pregiudizi sui vaccini in Russia spariscano presto e che la campagna vaccinale proceda".

"Spero che alla fine raggiungeremo ancora l' immunità di gregge, di cui stiamo parlando, anche grazie al processo di vaccinazione attiva, e le scuole, gli istituti di istruzione superiore, le piccole e medie imprese e le nostre grandi aziende lavoreranno normalmente", ha aggiunto Putin.

Putin ha sottolineato che l'origine del virus è "irrilevante" rispetto al rischio che ora pone alla salute pubblica. "Il vaccino è sicuro, non crea effetti dannosi. Il coronavirus invece è pericoloso. Dobbiamo ascoltare gli esperti, non le voci di chi non comprende il virus", ha detto Putin esortando con forza i russi a non evitare la vaccinazione. "È stato discusso se includere o meno il vaccino contro il coronavirus nella lista dei vaccini obbligatori ma i deputati hanno scelto di no", ha ricordato.