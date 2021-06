Covid: Francia,stop restrizioni ma timori per variante Delta

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - E' una giornata attesa da tempo. In Francia saltano le ultime restrizioni legate alla lotta al coronavirus, ma la variante Delta e una possibile quarta ondata dopo l'estate continua a suscitare timori a Parigi e non solo.

Da oggi, le ultime restrizioni in vigore contro il nemico invisibile, in particolare, la capienza limitata nei cinema, ristoranti o negozi, vengono dunque revocate, ma la prudenza resta d'obbligo.

Nel dipartimento di Landes, nel sud-est della Francia, prima zona del Paese in cui è emersa la variante Delta, è stato deciso di prorogare queste limitazioni di una settimana, fino al 6 luglio. In tutto il resto del territorio, le limitazioni della capienza nei luoghi chiusi sono state rimosse, con soddisfazione dei commercianti, che oggi cominciano la stagione dei saldi.

Anche i cinema, potranno fare il pieno durante la Festa del Cinema (dal 30 giugno al 4 luglio). I concerti in piedi sono di nuovo possibili ma con una capienza massima del 75% all'interno.

Per tutti gli eventi con oltre 1.000 persone, incluso saloni, congressi e fiere, sarà necessario il pass sanitario (vaccinazione completa o test negativo).

E a patire da domani, non si potrà più viaggiare in Europa senza il pass sanitario europeo. Disponibile in formato cartaceo o digitale, questo prezioso lasciapassare assume la forma di un codice QR. Abilitate al controllo sia le compagnie di trasporto (aereo, treno, nave) sia la polizia. (ANSA).