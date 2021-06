Vaccini: Afp, 3 miliardi di dosi somministrate nel mondo

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Più di tre miliardi di dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate in tutto il mondo, secondo un conteggio dell'agenzia Afp basato su fonti ufficiali.

Circa il 40% (1,2 miliardi) del totale è stato somministrato in Cina, seguono India (329 milioni) e Stati Uniti (324 milioni).

Rispetto alla popolazione, i più virtuosi sono stati gli Emirati Arabi Uniti (153 dosi ogni 100 abitanti), il Bahrein (124) ed Israele ( 124), con oltre il 60% della popolazione completamente immunizzata. Seguono Cile (118 dosi per 100 abitanti), Regno Unito (113), Mongolia (111), Uruguay (110), Ungheria (107), Qatar (107), Stati Uniti (98).

Nell'Unione Europea sono state somministrate 357 milioni di dosi. Circa il 32% degli abitanti del blocco è completamente vaccinato. Malta, il paese più piccolo dell'Ue, è quello che sta più avanti con la campagna con oltre il 70% della sua popolazione completamente vaccinata.

I paesi più popolosi dell'Ue - Germania, Francia, Italia, Spagna - si aggirano intorno alla media, con circa un terzo della loro popolazione completamente vaccinata. (ANSA).