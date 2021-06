G20: Di Maio accoglie i ministri degli Esteri a Matera

(ANSA) - MATERA, 29 GIU - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio accoglie i 32 partecipanti al G20 degli Esteri e dello Sviluppo a Palazzo Lanfranchi a Matera.

I rappresentanti dei singoli Paesi, dell'Onu e dell'Ue saranno tutti in presenza, tranne i ministri cinese, brasiliano e australiano che si collegheranno in videoconferenza. La Russia e la Corea del Sud hanno deciso invece di inviare i loro viceministri degli Esteri.

Nell'agenda il rilancio del multilateralismo per affrontare le sfide globali ed ampio spazio per l'Africa, con un approfondimento sulle politiche di inclusione di giovani e donne, commercio, transizione energetica. La sicurezza alimentare farà parte della sessione congiunta Esteri e Sviluppo che si tiene per la prima volta in una ministeriale G20, che vuole rilanciare l'obiettivo "fame zero" entro il 2030. A questa riunione parteciperanno anche i vertici di Fao, Ifad e Pam.

Nel pomeriggio si terrà una sessione di lavoro dedicata al finanziamento dello sviluppo sostenibile cui parteciperanno i ministri dello Sviluppo e sarà presieduta dalla viceministra degli Esteri, Marina Sereni.

Di Maio terrà una conferenza stampa finale alle 18.20.

Durante la giornata è prevista per gli ospiti anche una passeggiata tra i Sassi di Matera, tra strette misure di sicurezza. (ANSA).